Die penetrante Abkehr vom Korn rächt sich jetzt

„Getreideanbau erinnert an eine Orchideenzucht“

Und wie sieht’s in Tirol aus? Auch hier stöhnen die Bauern, die ohnehin mit der Produktpreisspanne zu kämpfen haben, unter den exorbitant steigenden Kosten für Futtergetreide. Mittlerweile wird die Forderung immer lauter, selbst mehr Korn anzubauen, um eine gewisse Unabhängigkeit zu erreichen. Allerdings zermahlt ein Blick auf die Ist-Situation jede diesbezügliche Hoffnung: „Der Getreideanbau in Tirol erinnert an eine Orchideenzucht“, zeigt Egger auf die ernüchternde Grafik. Die Anbaufläche von 14.000 Hektar in der Nachkriegszeit ist auf 800 Hektar geschrumpft.