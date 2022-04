Hund beißt Jugendlichen auf E-Scooter in Oberarm

Am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr fuhr ein 16-Jähriger mit seinem E-Scooter in Feldkirch vom Fabrikweg kommend in Richtung Hämmerlestraße. Beim Abbiegevorgang in die Hämmerlestraße kam ihm eine Hundehalterin entgegen. Als der Jugendliche an dem angeleinten Hund vorbeifuhr, biss dieser dem Jugendlichen in den rechten Oberarm.