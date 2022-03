Universität Sankt Gallen „goes“ Ländle

Eine Million Euro fließt jährlich in Institut

Die Gespräche über eine solche Kooperation laufen schon längere Zeit, sagte Wallner, nun aber gäbe es sowohl von Vorarlberg als auch von Sankt Gallen „grünes Licht“. Die Details müssten noch ausgearbeitet werden, klar ist aber heute schon der ungefähre finanzielle Rahmen für das Forschungsprojekt, das - sollten geeignete Räumlichkeiten gefunden werden - am Dornbirner Campus angesiedelt werden soll. Vorarlberg wird über einen Zeitraum von zehn Jahren jährlich eine Million Euro in das Institut der Schweizer Hochschule pumpen. Über die Hälfte dieser Mittel sollen von der Wirtschaft eingebracht werden, sagte Wallner. Weitere Details werden in einigen Wochen folgen.