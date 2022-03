Ars Electronica rüstet „Deep Space“-Technik auf

Der „Deep Space“ bietet aber auch Einblicke ins Innere des Körpers via Magnetresonanztomografie (MRT) oder Computertomografie (CT). „Sounding Letters“ visualisiert von künstlicher Intelligenz (mit)komponierte Musik und das interaktive Spiel „Welcome to Planet B“ fragt, was wir unternehmen wollen, um den Klimawandel und seine Auswirkungen zu begrenzen.