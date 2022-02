Ars Electronica Center wird immer grüner

„There is no Planet B“ heißt eine Ausstellung im AEC Linz, und ganz nach diesem Motto will man im Zukunftsmuseum auch immer neue Schritte in Richtung Nachhaltigkeit setzen. Eine eigene Taskforce wurde dafür eingesetzt. Wichtige aktuelle Schritte sind Umrüstung des Deep Space und Gerätemanagement.