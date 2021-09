Ars Electronica von Ischl bis Israel

Am AEC-Kuchen mitnaschen wollen neben Ländern wie Israel oder Brasilien auch verschiedene Orte in Österreich: So wird es heuer einen der Festival-Ableger im Lehártheater in Bad Ischl geben. Das historische Gebäude wird momentan restauriert - unter dem Titel „theatrics of interspace“ wollen die Uni Innsbruck und das lokale Projekt „Auf! Auf! Residency“ dort kulturelles Erbe und neue Technologien zusammenbringen.