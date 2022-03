Salzburg braucht Alternativen zur Wasserkraft

Der Großteil des heimischen Stroms kommt aus der Wasserkraft – mit Abstand. Das belegen Zahlen aus dem Jahr 2020. Da wurden im Bundesland Salzburg 3887 Gigawattstunden (GWh) durch Wasserkraft erzeugt. An zweiter Stelle kam die Biomasse mit 317 GWh gefolgt von Fotovoltaikanlagen. Letztere haben 87 GWh beigetragen. Windkraftanlagen fehlen im Bundesland gänzlich, was sich in den kommenden Jahren ändern soll. Ein Windrad kann ungefähr 2000 bis 2500 Haushalte mit Strom versorgen. Am Windsfeld im Pongau – es ist derzeitig das einzige in Planung befindliche Projekt – könnten es bis zu acht werden.