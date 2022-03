Großstadt Rheintal wäre ökologisch wertvoll

Klimaziele müssen auch ernst genommen werden

Klimafreundlichkeit bedeutet letztlich immer auch einen effizienten Umgang mit den vorhandenen Ressourcen. So wäre etwa der Bedarf an neuem Wohnraum überschaubar - Berchtold schätzt, dass in Vorarlberg aktuell rund 8500 Wohnungen leer stehen. Wie viele es genau sind, weiß allerdings niemand: So spricht eine im Auftrag des Landes 2018 durchgeführten Studie von lediglich zwischen 2000 und 4000 leerstehenden Wohnungen.