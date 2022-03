Bons für das Schiffscafé am Wörthersee gewinnen

Das Motorschiff Kärnten der Wörthersee Schifffahrt legt dafür bei der Schiffsanlegestelle am Friedelstrand in Klagenfurt an und die Besucher der Ostbucht können jeweils Samstag und Sonntag in der Zeit von 10 bis 17 Uhr einen Zwischenstopp am Schiff einlegen.