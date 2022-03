So verkauft Russland Rückschläge als Erfolge

Kampfpotenzial „erheblich reduziert“

Was die „Entmilitarisierung“ angeht, die als ein weiteres Ziel von Moskau bei seiner „militärischen Sonderoperation“ genannt wurde, so sei das Kampfpotenzial der ukrainischen Streitkräfte „erheblich reduziert“ worden, erklärte Rudskoj. Inzwischen seien 93 Prozent des Gebiets Luhansk und 54 Prozent des Gebiets Donezk nicht mehr unter ukrainischer Kontrolle, sagte er. Die ukrainischen Streitkräfte hätten gut ein Viertel ihrer zunächst knapp 60.000 Soldaten in der Gegend verloren. Er hob auch hervor, dass in den vergangenen sieben Tagen kein Söldner mehr in die Ukraine gekommen sei, die Zahl dieser Kräfte sinke.