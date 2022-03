Überschwemmung behindert russischen Vormarsch

Schäde an einem Damm lösten 20 Kilometer lange Überflutung aus

So etwa im Nordwesten der Hauptstadt. Dort versperrt den Angreifern eine Überschwemmung den Weg. Satellitenbilder zeigen eine rund 20 Kilometer lange Überflutung, ausgelöst durch Schäden an einem Damm, der das so genannte Kiewer Meer, einen großen Stausee nördlich der Hauptstadt, begrenzt.