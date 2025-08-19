USA: Shitstorm gegen männliche Cheerleader

Hass auf Social Media war Reaktion

In den sozialen Medien, insbesondere auf X, waren die beiden Männer nicht nur Lob, sondern auch üblen Beschimpfungen und Respektlosigkeit ausgesetzt. Von Usern, die sich als „konservativ“ bezeichnen und Trump-Unterstützern hieß es etwa, Männer würden nicht in diesen Job gehören. Manche drohten sogar damit, ihre Saison-Tickets wieder zurückzugeben. Auf X schrieb jemand: „Ich vermisste die Cheerleader aus den 90ern … keiner will diesen Sch*** sehen!“