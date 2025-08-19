Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Will keiner sehen!“

USA: Shitstorm gegen männliche Cheerleader

Ausland
19.08.2025 16:31
Louie Conn tanzt seit Mai 2025 für die Minnesota Vikings Cheerleaders.
Louie Conn tanzt seit Mai 2025 für die Minnesota Vikings Cheerleaders.(Bild: AP/Abbie Parr)

Männliche Cheerleader sind in der NFL grundsätzlich nichts Neues. Sogar George W. Bush und Ronald Reagan waren in dem Sport tätig. Trotzdem brachte die Vorstellung zweier männlicher Cheerleader den Minnesota Vikings jetzt eine Hass-Welle ein.

0 Kommentare

Das American-Football-Team Minnesota Vikings hat diese Saison ihre neuen männlichen Cheerleader präsentiert: Blaize Shiek und Louie Conn stehen in ihrer ersten Saison im Vikings-Cheerleader-Team – einer Gruppe, die seit Jahrzehnten fast ausschließlich aus Frauen bestand.

Hass auf Social Media war Reaktion
In den sozialen Medien, insbesondere auf X, waren die beiden Männer nicht nur Lob, sondern auch üblen Beschimpfungen und Respektlosigkeit ausgesetzt. Von Usern, die sich als „konservativ“ bezeichnen und Trump-Unterstützern hieß es etwa, Männer würden nicht in diesen Job gehören. Manche drohten sogar damit, ihre Saison-Tickets wieder zurückzugeben. Auf X schrieb jemand: „Ich vermisste die Cheerleader aus den 90ern … keiner will diesen Sch*** sehen!“

Männer keine Seltenheit im Cheerleading
Es ist keine Neuheit, dass in Cheerleading-Teams auch männliche Tänzer tanzen. Rund ein Drittel der NFL-Clubs haben männliche Mitglieder. Auf Highschool- und College-Niveau ist es schon seit Langem gang und gäbe, Männer im Team zu haben – so war etwa auch Ronald Reagan früher Cheerleader. 

Lesen Sie auch:
Österreichs Cheerleaderinnen hatten bei der EM in Slowenien allen Grund zum Jubeln.
Cheerleading-Talent:
Selbstbewusste Ansage: „Ich werde Weltmeisterin“
01.07.2025
Vor WM in den USA
Cheerleading am Sprung zum Massensport
06.04.2025

Unterstützung der Mannschaft
Von Seiten der Vikings hieß es als Reaktion auf den Shitstorm: „Jedes Mitglied der Minnesota Vikings Cheerleaders bringt eine beeindruckende Tanzerfahrung mit und hat denselben strengen Auswahlprozess durchlaufen. Ausgewählt wurden sie wegen ihres Talents, ihrer Leidenschaft fürs Tanzen und ihres Einsatzes, das Spieltags-Erlebnis zu bereichern. Wir unterstützen alle unsere Cheerleader und sind stolz auf ihre Rolle als Botschafter der Organisation.“

Eine Verpflichtung bei der Mannschaft dauert ein Jahr, die Cheerleader-Saison beginnt im April. Um aufgenommen zu werden, müssen Tänzerinnen und Tänzer einen dreiwöchigen Auswahlprozess durchmachen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf