1 Monat Invasion: „Putins Blitzkrieg gescheitert“

Vor genau einem Monat sind russische Truppen ins Nachbarland Ukraine einmarschiert. Was nach Einschätzung von Militärexperten als Blitzkrieg mit dem Ziel, schnell Kiew einzunehmen, geplant war, sind mittlerweile vier lange Wochen, in denen die Ukrainer heftigen Widerstand gegen die Invasoren geleistet haben. „Putins Blitzkrieg ist gescheitert, unser Widerstand geht weiter, der Feind ist demoralisiert“, erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Interview. Auch wenn das Zweckoptimismus sein mag, eines ist klar: Die Ukraine-Invasion läuft für den Kremlchef so gar nicht nach Plan.