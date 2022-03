Bei russischen Soldaten schwindet die Kampfmoral

Den ukrainischen Streitkräften sollen erfolgreiche Gegenangriffe gegen russische Stellungen in Orten am Rande der Hauptstadt gelungen sein. Möglicherweise seien sogar Makariw und Moschun zurückerobert worden, so der britische Geheimdienst. Es bestehe „eine realistische Möglichkeit, dass die ukrainischen Streitkräfte nun in der Lage sind, russische Einheiten in Butscha und Irpin einzukreisen“, hieß es.