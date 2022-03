Ukraine konnte offenbar Gebiete zurückgewinnen

Truppen in Tschernihiw eingekesselt

In der schwer umkämpften ostukrainischen Stadt Charkiw soll der Polizei zufolge eine Klinik von russischem Beschuss getroffen worden sein. Sie habe als Zentrum für humanitäre Hilfe gedient, eine militärische Einrichtung gebe es nicht in der Nähe, teilte die Polizei in den sozialen Medien mit. Sieben Menschen seien verletzt worden, vier von ihnen starben.