Video zeigt Ausmaß der Zerstörung in Mariupol

Flüchtlinge aus der schwer umkämpften Stadt berichten von dramatischen Zuständen. „Die Stadt Mariupol gibt es nicht mehr“, schrieb etwa eine Frau namens Olena über einen Messengerdienst der Deutschen Presse-Agentur dpa. Sie habe insgesamt 20 Tage in einem Keller Schutz vor den Angriffen gesucht - ohne Trinkwasser. In dieser Zeit habe sie nur dank Regenwasser, geschmolzenem Schnee und Heizungswasser überlebt, so die Frau.