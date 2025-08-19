In diesem Nachbarland sind bald 150 km/h erlaubt

Mehr Strecken mit höherem Tempo-Limit denkbar

Der Testbetrieb startet auf der Autobahn zwischen den Städten Budweis und Tábor. Die Strecke ist Teil der geplanten Verbindung zwischen der tschechischen Hauptstadt Prag und Linz. Falls der Testlauf gut funktioniert, könnten auch noch weitere Strecken ein höheres Tempo-Limit bekommen. Die tschechische Autobahnbehörde nennt etwa die Autobahn 1 in Richtung Ostrava im Osten des Landes und die Autobahn 11 bei Hradec Králové im Norden Tschechiens.