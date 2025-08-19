Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Behörden ermitteln

Vierter Botulismus-Tod: Frau aß Guacamole

Ausland
19.08.2025 17:13
Die Frau hatte eine kontaminierte Guacamole-Soße gegessen.
Die Frau hatte eine kontaminierte Guacamole-Soße gegessen.(Bild: Tatyana - stock.adobe.com)

In Italien sind in den vergangenen Wochen mehrere Personen an einer Botulismus-Vergiftung gestorben. Nun ist noch ein Todesfall dazu gekommen – der Vierte. Eine Frau verstarb, nachdem sie verunreinigte Guacamole gegessen hatte. Die Behörden ermitteln.

0 Kommentare

Die 62-jährige Frau hatte Ende Juli bei einem Volksfest in Sardiniens Hauptstadt Cagliari eine verunreinigte Guacamole-Soße gegessen, berichteten italienische Medien. Die Frau starb im Krankenhaus, nachdem sie wochenlang auf der Intensivstation behandelt worden war.

Das ist nicht der erste tragische Vergiftungsfall: Bereits am 8. August war eine 36-Jährige infolge derselben Lebensmittelvergiftung gestorben. Ermittlungen wurden gegen den Besitzer des Verkaufsstands aufgenommen, an dem die kontaminierten Produkte angeboten worden waren.

Lesen Sie auch:
12 Personen mit Vergiftungssymptomen werden noch stationär in einem Krankenhaus in Cosenza ...
Ärzte schuldig?
Italien: Ermittlungen nach Botulismus-Todesfällen
11.08.2025
Brokkoli beschlagnahmt
Bereits drei Tote durch Botulismus in Italien
09.08.2025
Krone Plus Logo
Tückische Nervengifte
Mehrere Tote: DAS macht Botulismus so gefährlich!
09.08.2025

Zwei Tote in Kalabrien
Wegen eines Botulismus-Falls in der süditalienischen Region Kalabrien waren Anfang August weitere zwei Personen ums Leben gekommen. Ein 52-jähriger Urlauber starb, nachdem er ein Sandwich gegessen hatte, in dem sich kontaminierter Brokkoli aus dem Glas befand. Einen Tag zuvor kam eine 45-Jährige ums Leben, die am selben Foodtruck etwas zu Essen gekauft hatte.

Gehört zu stärksten Giften
Die von diesem Bakterium gebildeten Nervengifte zählen zu den stärksten bekannten Giften, heißt es auf der Homepage des österreichischen Gesundheitsministeriums. In erster Linie seien nicht korrekt zubereitete Konserven, aber auch Honig betroffen, diese sind meist hausgemacht bzw. selten industriell gefertigt. Wenn kontaminierte Nahrungsmittel nicht ausreichend abgekocht werden, könne es zur Vergiftung kommen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf