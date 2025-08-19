Vierter Botulismus-Tod: Frau aß Guacamole

Zwei Tote in Kalabrien

Wegen eines Botulismus-Falls in der süditalienischen Region Kalabrien waren Anfang August weitere zwei Personen ums Leben gekommen. Ein 52-jähriger Urlauber starb, nachdem er ein Sandwich gegessen hatte, in dem sich kontaminierter Brokkoli aus dem Glas befand. Einen Tag zuvor kam eine 45-Jährige ums Leben, die am selben Foodtruck etwas zu Essen gekauft hatte.