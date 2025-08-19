Behörden ermitteln
Vierter Botulismus-Tod: Frau aß Guacamole
In Italien sind in den vergangenen Wochen mehrere Personen an einer Botulismus-Vergiftung gestorben. Nun ist noch ein Todesfall dazu gekommen – der Vierte. Eine Frau verstarb, nachdem sie verunreinigte Guacamole gegessen hatte. Die Behörden ermitteln.
Die 62-jährige Frau hatte Ende Juli bei einem Volksfest in Sardiniens Hauptstadt Cagliari eine verunreinigte Guacamole-Soße gegessen, berichteten italienische Medien. Die Frau starb im Krankenhaus, nachdem sie wochenlang auf der Intensivstation behandelt worden war.
Das ist nicht der erste tragische Vergiftungsfall: Bereits am 8. August war eine 36-Jährige infolge derselben Lebensmittelvergiftung gestorben. Ermittlungen wurden gegen den Besitzer des Verkaufsstands aufgenommen, an dem die kontaminierten Produkte angeboten worden waren.
Zwei Tote in Kalabrien
Wegen eines Botulismus-Falls in der süditalienischen Region Kalabrien waren Anfang August weitere zwei Personen ums Leben gekommen. Ein 52-jähriger Urlauber starb, nachdem er ein Sandwich gegessen hatte, in dem sich kontaminierter Brokkoli aus dem Glas befand. Einen Tag zuvor kam eine 45-Jährige ums Leben, die am selben Foodtruck etwas zu Essen gekauft hatte.
Gehört zu stärksten Giften
Die von diesem Bakterium gebildeten Nervengifte zählen zu den stärksten bekannten Giften, heißt es auf der Homepage des österreichischen Gesundheitsministeriums. In erster Linie seien nicht korrekt zubereitete Konserven, aber auch Honig betroffen, diese sind meist hausgemacht bzw. selten industriell gefertigt. Wenn kontaminierte Nahrungsmittel nicht ausreichend abgekocht werden, könne es zur Vergiftung kommen.
