Erste Belastung durch Birkenpollen am Wochenende

Korkenzieher-Hasel, Esche und Co

Auf Belastungen müssen sich aber auch andere Pollenallergiker einstellen. Die Erlenperiode hält vor allem im Mühlviertel und in den Mittelgebirgen an. In Gärten und Parkanlagen kann die etwas später blühende Korkenzieher-Hasel zu lokalen Belastungen führen. Neben der Birke ist auch die Esche derzeit blühbereit. Weniger Probleme bereiten die Pollen von Eibe und Thujen, Pappel, Weide und Ulme. Wer unter Pollenallergie leidet, sollte sich in der für ihn „gefährlichen“ Zeit möglichst wenig im Freien aufhalten und dort anstrengende Betätigungen und Sport meiden.