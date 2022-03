Gesichtserkennung identifiziert gefallene Russen

Datenschutzbeschwerden in der EU

Erst im vergangenen Mai hatten Datenschutzorganisationen in mehreren europäischen Ländern, darunter auch Österreich, Beschwerde gegen das auf Gesichtserkennung spezialisierte Unternehmen eingelegt. Die Verwendung der Bilder „geht weit über das hinaus, was wir als Online-Nutzer jemals erwarten könnten“, erklärte der Rechtsexperte von Privacy International, Ioannis Kouvakas. „Nur weil etwas online ist, ist es nicht automatisch Freiwild, das sich andere auf beliebige Weise aneignen können - das ist weder moralisch noch rechtlich zulässig“, sagte Alan Dahi, Datenschutzjurist der österreichischen Datenschutzorganisation noyb.