US-Firma sammelt heimlich Fotos von „fast jedem“

Gesichtserkennung in der „Gig Economy“?

Lizenzieren will man die Technologie offenbar nicht nur an staatliche Stellen, die bereits auf die Datenbank zugreifen, sondern auch an Privatunternehmen. So wird beispielsweise vorgeschlagen, mithilfe der Technik Arbeiter der „Gig Economy“ - also etwa Uber-Fahrer oder Essenskuriere - zu überwachen. Clearview AI wittert im zögerlichen Umgang größerer Rivalen mit dem Thema Gesichtserkennung eine „unternehmerische Chance“.