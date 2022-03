Trafikantin mit Waffen bedroht und ausgeraubt

Unbekannte Täter stehen im Verdacht, am 11. März eine Trafikantin in Wien-Favoriten in der Inzersdorfer Straße gegen 17.40 Uhr mit zwei Messern und einer schwarzen Pistole bedroht und ausgeraubt zu haben. Die Polizei hat nun Lichtbilder der Tatverdächtigen veröffentlicht.