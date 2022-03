Teures Wohnen: „Kreislauf nicht mehr aufzuhalten“

Nur etwas mehr als 50 Prozent der Haushalte in Österreich wohnen im Eigentum. Nur in Deutschland bzw. der Schweiz ist die Eigentumsquote laut Erste Bank im Vorjahr noch niedriger gewesen. An mangelndem Wunsch, eine eigene Bleibe zu besitzen, liegt das freilich nicht. Auch nicht in Salzburg. Aber speziell zählen die Immobilien-Preise im Österreich-Schnitt zu den höchsten und steigen weiter an – immer weniger können den Traum von den eigenen vier Wänden einfach nicht verwirklichen.