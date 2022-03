„Wir schlagen nachts zu, wenn die Russen schlafen“

Bei den nächtlichen Angriffen konzentriere man sich auf die wertvollsten Ziele in den russischen Konvois. Selbst wenn das russische Equipment zwischen Häusern versteckt werde, sei man erfolgreich. „Man kommt nachts viel näher heran“, sagt der Kommandant. Bis zu 300 Missionen am Tag fliegen die Piloten der Aerorozvidka laut ihrem Kommandanten. Dank guter Aufklärung nutze man das begrenzte Arsenal so effizient wie möglich.