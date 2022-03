Ukraine: Verirrte Drohne über Zagreb abgestürzt

Über einem Park der kroatischen Hauptstadt Zagreb ist in der Nacht auf Freitag ein unbemanntes Militärflugzeug abgestürzt. Dies bestätigte der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenkovic am Freitag am Rande des EU-Gipfels in Versailles. Menschen wurden nach Polizeiangaben nicht verletzt. Geparkte Autos wurden beschädigt.