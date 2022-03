7 Personen nach Überfall an „Lupin“-Set angeklagt

Die Polizei in Frankreich hat sieben Personen angeklagt, die im vergangenen Monat an einem bewaffneten Raubüberfall am Filmset der Netflix-Erfolgsserie „Lupin“ beteiligt gewesen sein sollen. Sie müssen sich nun wegen bewaffneten Raubüberfalls als Teil einer organisierten Bande und Hehlerei vor Gericht verantworten.