„The Crown“: Wertvoller Schmuck von Set gestohlen

Einbrecher haben bei den Dreharbeiten für die Netflix-Serie „The Crown“ in der englischen Grafschaft South Yorkshire Schmuck und Wertgegenstände gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Einbruch in drei Fahrzeuge bereits am 16. Februar. Die Ermittlungen seien jedoch bisher nicht erfolgreich gewesen. Der Fall wurde daher vorläufig zu den Akten gelegt.