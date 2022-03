Bürokratie-Flaschenhals bei Flüchtlings-Erfassung

Ukrainer, die sich in Oberösterreich registrieren lassen wollen, brauchen meist einen langen Atem und ein großes Maß an Gelassenheit. Davon kann auch der ehrenamtliche Flüchtlingshelfer Friedrich Kern aus Altmünster ein Lied singen. Denn ob der Enns gibt es derzeit nur drei Info- und Registrierungspoints, an denen Ukrainer einen Aufenthaltstitel als Vertriebene bekommen: Zwei sind in Linz (am Hintereingang der Polizeiinspektion Linz-Hauptbahnhof sowie im Postverteilerzentrum in der Waldeggstraße 41), das dritte befindet sich am Messegelände Wels (Messehalle 9). Die Erfassungsstellen sind täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet.