Bürgermeister Luger fordert 3G-Regel für Gastro

Während die Bundesregierung die Impfpflicht aussetzte und die Abschaffung der Quarantäneregelung diskutiert, steigen die Infektionszahlen auch in Linz dramatisch. In Linz droht bereits in wenigen Tagen die magische Grenze von 10.000 positiven Fälle an einem Tag überschritten zu werden. Täglich verzeichnet die Stadt über 1.000 Neuinfektionen. Die Wiedereinführung der Maskenpflicht sei ein richtiger, aber nicht ausreichender Schritt, sagt der Linzer Bürgermeister Klaus Luger. Er fordert die weiterhin uneingeschränkte Fortführung der kostenlosen PCR-Tests und die Wiedereinführung der 3G-Pflicht in der Gastronomie.