Tempobolzer, weil die Familie mit dem Essen wartet

Mit 174 km/h raste am Donnerstag um 17.35 Uhr ein 61-jähriger Autolenker PKW auf der Friesacher Bundesstraße B 317 St.Veit kommend in Richtung Friesach. Im Gemeindegebiet von Micheldorf wurde mittels Laser die hohe Geschwindigkeit gemessen. Erlaubt sind in diesem Bereich lediglich 100 km/h.