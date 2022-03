„EU muss Atomenergie Grün-Prädikat entziehen!“

Erst im Februar hatte Brüssel - wie berichtet - diesen Energieformen per Beschluss ein ökologisches Mascherl umgehängt. Damit können beide Industrien besondere Förderungen und Erleichterungen erhalten. „Die aktuelle Situation in der Ukraine macht diese katastrophale Entscheidung noch untragbarer. Denn gerade bei Gas und Atom ist die EU stark von Russland abhängig. Aktuell finanzieren Importe den Krieg in der Ukraine mit“, argumentiert GLOBAL-2000-Atomexperte Dr. Reinhard Uhrig.