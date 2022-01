Die drei größten Lügen rund um die Atomkraft

In 13 der 27 EU-Länder sowie in Großbritannien und der Schweiz laufen derzeit etwas über 100 Kernkraftwerke. Weltweit sind es 443 (siehe Grafik unten). Auf Druck Frankreichs, das 70% seines Stroms nuklear erzeugt, Tschechiens und anderer Staaten will die EU Atomkraft als klimafreundlich anerkennen. Das würde staatliche Förderungen sowie den Einstieg privater Investoren erleichtern. Doch dieser Plan hat drei Kernfehler, so Franz Angerer, Chef der heimischen Energieagentur.