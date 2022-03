AK-Chefin Anderl: „Geld ist falsch verteilt!“

Die Probleme in der Pflege steuern auf einen Höhepunkt zu. Im Klinikum Klagenfurt gab es wegen patientengefährdender Arbeitsbedingungen sogar eine Anzeige. Wie kann das Ruder jetzt noch herumgerissen werden?

Anderl: Eine Pflegereform, die bessere Arbeitsbedingungen, planbare Dienste und eine faire Bezahlung beinhaltet, ist längst notwendig. Wenn man bedenkt, dass die psychische Belastung am Krankenbett so hoch ist, dass das Personal nach sechs bis sieben Jahren ausgebrannt ist, grenzt das an gesellschaftlichen Wahnsinn!