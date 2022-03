Warnung: Nutzer sollen Kaspersky-Software ersetzen

„Krieg ist für niemanden gut“

Jewgeni Kasperski selbst hatte sich am 1. März via Twitter zum Krieg in der Ukraine geäußert, ohne diesen allerdings als solchen zu bezeichen. „Wie der Rest der Welt stehen auch wir unter Schock angesichts der jüngsten Ereignisse. Das Wichtigste, was wir in dieser Situation tun können, ist, den ununterbrochenen Betrieb unserer Produkte und Dienstleistungen weltweit zu gewährleisten“, schrieb er.