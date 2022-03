„Der Beruf ist erfüllend, zieht aber viel Energie“

Sie gehen im nächsten Jahr in den wohlverdienten Ruhestand. Was wird Ihnen am meisten abgehen?

Sicher die Interaktion mit vielen verschiedenen Menschen und eigentlich die ganze Szene, in der ich mit voller Hingebung seit fast vierzig Jahren arbeite. Und ich werde meine Mitarbeiter vermissen, mit denen ich mich sehr gut verstehe. Andererseits freue ich mich auf die Selbstbestimmung über meine eigene Zeit.