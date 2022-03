Glanzvolle Angelobung für Siegerinnen und Sieger

Wünsche Heiterkeit

Als erster Redner ergriff Ernst Schöpf das Wort, Tirols längstdienender Bürgermeister: „Es ist schon eine Ehre für uns, in diesem Rahmen empfangen zu werden“, sagte der Sölder Bürgermeister, der seit 1986 (!) in Amt und Würden ist. Man möge den „Moment of Glory“ genießen, der Alltag komme schnell genug: „Es gibt viel anzupacken. Ich wünsche eine gute Hand und ein gewisses Maß an Heiterkeit!“ Auch diese kam bei all dem feierlichen Charakter nicht zu kurz. In einem Einspielfilm wurde eine Umfrage gezeigt über die Anforderungen an Bürgermeister: „Nicht gegen das Volk regieren“, hieß es da beispielsweise, „die Gesetze respektieren“ und „authentisch sein“. „Und ein Grundmaß an Intelligenz“, gab ein Interviewpartner dabei preis.