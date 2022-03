Linz verlor in zwei Jahren 125 Millionen Euro

Vor allem die aktuellen Öffnungsschritte und das Ende (fast) aller Corona-Schutzmaßnahmen kamen für den Linzer Bürgermeister zu früh: „Wenngleich der Wunsch nach Normalität nachvollziehbar ist, braucht es dennoch einen bedachten Umgang mit Lockerungen. Wir sind von einer notwendigen Durchimpfungsrate von 85% noch weit entfernt. Angesichts dessen schlittern wir lediglich in das nächste Mutations-Chaos.“ In Linz waren am Montagvormittag 6105 positive Fälle gemeldet. Ein gültiges Impfzertifikat haben 138.734 Linzer – bei mehr als 208.000 Einwohnern.