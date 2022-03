Die „Bremsspur“ in der Autoindustrie wird länger

Ab heute steht die Produktion zumindest bis inklusive 27. März still! Die nächste Zwangspause bei Steyr Automotive zeigt, wie sehr der Krieg in der Ukraine die Fahrzeugindustrie lähmt, weil die Versorgung mit Bauteilen ins Stocken geraten ist. Auch andere Zulieferer in Oberösterreich spüren immer mehr diese Folgen...