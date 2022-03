Steyr-Automotive-Werk steht zwei Wochen still

Nachdem diese Woche von Mittwoch bis inklusive Freitag, 11. März, produziert werden konnte und auch am Montag die Lkw-Montage noch im Zwei-Schicht-Betrieb läuft, heißt‘s ab Dienstag, 15. März: rien ne va plus, nichts geht mehr. Frühestens am 28. März wird die Arbeit im Werk wieder aufgenommen.