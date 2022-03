Stadtführung sagt dem täglichen Stau den Kampf an

Vor allem die Verkehrssituation im Bereich der Allersdorfer Ybbsbrücke soll sich deutlich verbessern. „Wir müssen aber den gesamten innerstädtischen Verkehr betrachten“, weiß Bürgermeister Christian Haberhauer. Erleichtert wird dies durch die Neugestaltung des Hauptplatzes, die Auswirkungen auf das gesamte Stadtgebiet haben wird. Man nimmt sie zum Anlass, um sich auch über die Verkehrsströme Gedanken zu machen und diese in Zukunft neu zu lenken. „Wir wollen die Zahl der Autos in bestimmten Bereichen minimieren“, so Vizebürgermeister Markus Brandstetter.