Inhaftierter Assange will am 23. März heiraten

Der Hochzeitstermin für den inhaftierten WikiLeaks-Gründer Julian Assange und Partnerin Stella Moris steht. Das Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London setzte die Eheschließung für den 23. März um 13 Uhr an, wie Assanges Verlobte am Sonntag auf Twitter mitteilte. Moris verlinkte auf einen Artikel der Zeitung „Daily Mail“, wonach der Bräutigam mit Verweis auf seine schottischen Wurzeln einen Schottenrock tragen werde.