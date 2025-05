Kunststoff-Riese sucht händeringend Mitarbeiter

Weil vor allem im Schaumstoffbereich die Nachfrage nach den Top-Jahren zu Corona-Zeiten, in denen die Einrichtungs- und Bettenbranche boomte, starke Rückgänge zu verzeichnen hatte, musste hier auch das Familienunternehmen aus Oberösterreich den Sparstift zücken. Drei Standorte in Deutschland waren letztes Jahr geschlossen worden. Man fühlt sich nun gut aufgestellt für die Zukunft, auch für ein Wachstum der Nachfrage in diesem Bereich, mit dem man aber erst so richtig in den nächsten Jahren wieder rechnet. „Geschlafen und gelebt wird auch in Zukunft“, meint Dubourg.