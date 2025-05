Busse mit laufenden Motoren rauben Bürgern Schlaf

Jeden Abend das gleiche Schauspiel: Busse karren Gäste in die Döblinger Hauptstraße für einen Besuch im benachbarten Casino Zögernitz. Bis zu sechs Busse stapeln sich rund um die für zwei Fahrzeuge ausgewiesene Parkbucht. „Zwischen 19 und 22 Uhr warten sie hier auf ihre Gäste – teilweise in zweiter Reihe oder in Hauseinfahrten“, berichtet eine Anrainerin.