Ainet hat jetzt eine Bürgermeisterin!

In 27 Tiroler Gemeinden wurde gestern die Bevölkerung nochmals zur Bürgermeisterstichwahl gerufen. Darunter Ainet in Osttirol: 780 Wahlberechtigte haben dort über die Zukunft ihrer Gemeinde entschieden: 346 Mal wurde dabei Berta Staller von der Liste Ainet Aktiv am Stimmzettel angekreuzt! Somit tritt sie mit 59,15 Prozent an Stimmen in die Fußstapfen ihres Vorgängers Karl Poppeller (VP). Die 56-Jährige ist zudem die erste Frau am Chefsessel Ainets. Die Neo-Bürgermeisterin hat einiges vor: „Ich will das Angebot der Sprechstunden erweitern, mehr Gemeinderatssitzungen machen und Bürgergespräche einführen.“