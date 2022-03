Starkes Ost-West-Gefälle prägt Wetterlage weiter

Der Ostalpenraum gelangt am Donnerstag neuerlich in eine nördliche bis nordöstliche Strömung mit kalten Luftmassen. Weiter im Westen scheint die Sonne unter Hochdruckeinfluss, an der Alpensüdseite zwischen Osttirol und Oberkärnten halten sich einige tiefe Wolkenschichten. In der Osthälfte Österreichs sind tagsüber Quellwolken am Himmel zu sehen, diese bringen keinen Niederschlag. Der Wind weht meist nur schwach, im Donauraum mäßig bis lebhaft aus Ost. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus drei bis plus fünf Grad, die Höchstwerte bei acht bis 16 Grad - milder ist es dabei erneut im Westen.