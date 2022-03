Tiroler VP-Senioren sind sauer auf die Grünen

Potenzial der Generation „60 plus“ besser nützen

Sie fordert das auch in Hinblick auf die Tatsache, dass der Arbeitsmarkt derzeit komplett ausgetrocknet ist und in allen Branchen händeringend Mitarbeiter gesucht werden. „Das Potenzial der Generation 60 plus könnte in diesem Zusammenhang viel stärker genutzt werden. Wenn die Bundesregierung die doppelte Versicherung abschafft, dann kann ich mir gut vorstellen, dass für mehr Senioren eine Nebenbeschäftigung in Betracht kommt“, glaubt Zoller-Frischauf. Die Grünen wollen davon aber nichts wissen und werden bei dem Antrag nicht mitgehen.