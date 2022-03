Ab 1. April: Nur noch fünf Impfzentren in Tirol

Mit den Zentren in Innsbruck, Imst, Schwaz, Kufstein und Lienz bündelt das Land das Angebot in Tirol. Im Bezirk Reutte wird es künftig dezentrale Impfangebote geben. Termine sollen in Kürze kommuniziert werden. „Als Regierung ist es unsere Pflicht, ausreichend Impfmöglichkeiten in ganz Tirol sicherzustellen. Gleichzeitig gilt es auch, stets die Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen und entsprechend der aktuellen Situation Angebote so zu gestalten, dass sie den Bedarf decken“, erklärt Gesundheitslandesrätin Annette Leja. Die aktuell verfügbaren Kapazitäten können jederzeit wieder erweitert werden.