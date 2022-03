Medien warnen vor dem „digitalen Eisernen Vorhang“

Die Chefin des führenden unabhängigen Onlinemediums „Meduza“, Galina Timtschenko, pflichtete Martynow in einem vom Presseclub Concordia und forum journalismus und medien (fjum) organisierten Online-Pressegespräch am Donnerstag bei. Timtschenko, deren Medium Ende April vom Justizministerium in Moskau zum „ausländischen Agenten“ erklärt und in Russland blockiert wurde, erwartete eine weitere Verschärfung der Situation für unabhängige Journalisten in Russland. „Meduza“, das seinen Firmensitz schon vor längerer Zeit in die lettische Hauptstadt Riga verlegt hat, verfügt nach Angaben Timtschenkos über ein großes Publikum in Russland. Doch Mitarbeiter und freischaffende Journalisten seien durch Gesetzesverschärfungen nun verstärkt „in Gefahr“.