Klagenfurter geriet in Feldkirchen in Kreissäge

Am Donnerstag um 8.12 Uhr führte ein 56-jähriger Mann aus Klagenfurt in einer Firma in Feldkirchen Arbeiten mit einer Kreissäge durch. Im Zuge dieser Tätigkeiten blockierte eine Holzleiste die Säge. Als der Arbeiter versuchte, die Holzleiste aus der Säge zu entfernen, erlitt er Schnittverletzungen an der rechten Hand.