Mythos „Geist von Kiew“: Videos stiften Verwirrung

Verwackelte Bilder im Hochformat: In den sozialen Medien kursieren seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine viele scheinbar mit dem Handy aufgenommene Videos, auf denen Kampfhandlungen zu sehen sein sollen. Unter anderem solche, in denen angeblich ein ukrainisches Pilotenass in einer MiG-29 russische Kampfflugzeuge abschießt. Doch der Schein trügt: Die Clips, in denen der „Geist von Kiew“ Russlands Piloten das Fürchten lehren soll, stammen aus einem Kampfjet-Simulator für den PC.